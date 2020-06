O que falta para o Liverpool ser campeão da Premier?

Nem os adversários duvidam. O Liverpool está prestes a sair da seca, já que não conquista o título inglês há 30 anos. A última vez foi na temporada 1989/90, dois anos antes de a competição ganhar o atual nome.

A temporada na Premier League será retomada em 17 de junho. Com 82 pontos, o time comandado por Klopp vê o segundo colocado com 57.

A diferença de 25 pontos em relação ao Manchester City faltando apenas nove rodadas a serem disputadas, faz ser apenas uma questão de tempo para que a conquista seja matematicamente garantida.

Se o City fizer uma campanha com 100% de aproveitamento na reta final, conquistará 30 pontos. Para passar do Liverpool, precisaria ter resultados próximos da perfeição e torcer para uma campanha de menos de 5 pontos do Liverpool nas nove rodadas.

Sendo assim, o Liverpool já poderá ser considerado oficialmente campeão no primeiro final de semana de competição. Para isso, ele precisará vencer o Everton e esperar que o Manchester City perca para o Arsenal.