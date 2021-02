Quando o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes 2020, no Qatar?

Com o título da Libertadores, após a a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, o Palmeiras conquistou a vaga para o Mundial de Clubes, no Qatar. O time brasileiro estreia na competição no dia 7 de fevereiro, contra Tigres, do México ou Uslan, da Coreia do Sul.

O Verdão, representante da Conmebol, assim como o Bayern de Munique, da UEFA, já começa na semifinal. Pelo fato do Auckland City, da Nova Zelândia, ter desistido de sua participação em função da Covid-19, o torneio teve uma equipe a menos do que o esperado pela FIFA.

Al Duhail, time do país sede, e Al Ahly, do Egito, atual campeão africano, se enfrentam e o vencedor do duelo pega Bayern. Na quinta-feira (4), no estádio Education City, Tigres e Uslan definem o adversário do alviverde.

O torneio começará no dia 4 de fevereiro, com as semifinais ocorrendo nos dias 7 e 8 do mesmo mês. O grande final será poucos dias depois, no dia 11.