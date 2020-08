Depois do vice-campeonato na Liga dos Campeões, o PSG não terá muito tempo para se recuperar da frustração. Menos de uma semana separam a derrota para o Bayern de Munique e a estreia do PSG na Ligue 1 2020/21.

Paralisado e encerrado em meio à pandemia, o Campeonato Francês foi o primeiro entre as cinco grandes ligas europeias a iniciar a temporada 2020/21 e já teve seus primeiros jogos no último sábado e domingo, 22 e 23 de agosto.

Como o PSG disputava a final da Liga dos Campeões, o jogo do time parisiense na primeira rodada, contra o Metz, foi adiado e será disputado somente no dia 16 de setembro. O mesmo aconteceu com o jogo do Lyon, semifinalista da Champions League) contra o Montpellier.

Quando o PSG estreia na Ligue 1 2020/21?

O primeiro jogo do PSG nova temporada da Ligue 1 será já no próximo sábado, 29, contra o Lens, menos de uma semana após a finalíssima da Liga dos Campeões.

O jogo não terá transmissão para o Brasil. Nenhuma emissora ou plataforma comprou os direitos de transmissão da temporada 2020/21 do Campeonato Francês.

Vale lembrar que para esta partida, Thomas Tuchel já não poderá contar com o capitão do time, Thiago Silva. O zagueiro fez seu último com o PSG na decisão da Liga dos Campeões e agora busca um novo clube para seguir sua carreira.