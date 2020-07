Quando o Real Madrid poderia se proclamar campeão da LaLiga?

As contas do Real Madrid dependem do Barcelona-Villarreal neste domingo. Tudo vai depender do que a equipe de Setien fará com os amarelos.

Para que a equipe merengue, que está sete pontos à frente dos 'culés', possa comemorar o título nesta semana, o Barça deve marcar apenas um ponto nos dois próximos confrontos.

Assim, uma vitória dos catalães contra o Villarreal ou o Espanyol eliminaria a opção da equipe de Zidane de garantir o campeonato na próxima sexta-feira contra o Alavés.

Para que isso aconteça três dias depois, ou seja, na segunda-feira, 13 de junho, o Barça só poderia vencer uma das partidas contra amarelos e 'pericos'. Se isso acontecer, os merengues serão campeões se derrotarem o Alavés na sexta-feira e o Granada na segunda-feira.