Quando os titulares do Flamengo estreiam no Campeonato Carioca 2021?

O Flamengo mal foi campeão brasileiro pela temporada 2020 e, menos de uma semana depois, já inicia a campanha 2021. O Rubro-Negro estreia no Campeonato Carioca nesta terça-feira (02), contra o Nova Iguaçu. O grupo principal do elenco profissional, contudo, não entrará em campo pelo menos nos três primeiros compromissos.

Depois de uma temporada extenuante, por causa da realidade trazida em meio à pandemia de Covid, que estreitou ainda mais o já inchado calendário de futebol, os principais nomes do time campeão brasileiro receberam merecidos dias de folga. Desta forma, as primeiras rodadas do estadual terão um Flamengo recheado de jovens da base reforçados por alguns nomes que vinham sem muito espaço no elenco profissional.

Nem Rogério Ceni estará no banco

Além de estrelas como Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Arrascaeta e outros, nem mesmo o técnico Rogério Ceni estará à beira do campo nestas primeiras rodadas do estadual carioca. Enquanto o comandante descansa ao lado de sua família, o time rubro-negro será treinado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.

Michael, a estrela da companhia

Além dos jovens oriundos da base, um velho conhecido que promete estar presente nestes primeiros jogos é o atacante Michael. Contratado com grande expectativa em 2020, após fazer um ótimo 2019 pelo Goiás, o ponta não deslanchou como se esperava e passou a maior parte da última campanha sem espaço no time titular. Os primeiros desafios do Campeonato Carioca oferecerão a Michael uma oportunidade de mostrar serviço.

Quando o Flamengo volta a ter força total?

Com a conquista do Brasileirão 2020, a maior parte do elenco flamenguista teve sua reapresentação marcada para 15 de março, um dia após o clássico contra o Fluminense – válido pela terceira rodada. Desta forma, o Flamengo poderá contar com parte de suas principais estrelas no duelo contra o Resende, marcado para 19 de março.