Quando Otero vai estrear pelo Corinthians?

O Corinthians anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (24), a contratação do meia-atacante Otero, que chega emprestado pelo Atlético-MG até julho de 2021.

Primeiro venezuelano a vestir a camisa corintiana, o meia-atacante de 27 anos vai usar o número 11 e não escondeu a alegria com a nova oportunidade.

“Sempre quis jogar no Corinthians. Não vejo a hora de poder entrar em campo com essa camisa e poder ajudar”, afirmou o jogador em suas primeiras palavras oficiais como reforço do Alvinegro.

O torcedor corintiano agora se faz duas perguntas: o que Otero pode agregar ao elenco treinado por Tiago Nunes, e quando o meia-atacante poderá fazer sua estreia.

E a resposta para esta última indagação é: quando o treinador quiser. Isso porque o nome de Otero já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar.

Já nesta segunda-feira (24), Otero treinou ao lado de seus novos companheiros e pode receber sua primeira chance nesta quarta-feira (26), quando o Corinthians enfrenta o Fortaleza pela quinta rodada do Brasileirão 2020.