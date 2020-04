Quando Roberto Carlos evitou que o Real emprestasse Marcelo

Roberto Carlos ofereceu declarações à ESPN, na qual recordou o momento em que coincidiu com o compatriota brasileiro Marcelo no Real Madrid.

Os merengues assinaram o lateral em 2006, quando ele tinha apenas 18 anos e em troca de seis milhões de euros, valor que foi destinado aos cofres do Fluminense.

O ex-jogador histórico do Real Madrid lembrou como viveu sua chegada ao Santiago Bernabéu: "Eu joguei com Marcelo aqui quando ele tinha 18 anos. O Real queria transferi-lo para alguns clubes aqui na Espanha e eu fui o primeiro a dizer não".

Roberto Carlos agiu como irmão mais velho com Marcelo, que também conseguiu falar sobre esse momento complicado em declarações ao canal de televisão do Real Madrid.

"Quando eu tinha 18 anos, um gerente ligou para o seu escritório no Bernabéu e eu fui sozinho. Ele me disse que queria me transferir para outro clube para ganhar experiência e que queria que eu voltasse no ano seguinte. Disse a ele que não iria me mudar de Madri. Foi o pior momento porque sabia que o time não precisava de mim, mas foi o momento em que fiquei mais forte", lembrou o jogador do Real Madrid.

Além disso, o ex-internacional brasileiro lembrou como o recebeu em sua casa em mais de uma ocasião: "Eu sei a importância do Natal para as famílias. Estando longe do Brasil, ele tinha que ter uma casa e sentir como se fosse sua casa. Eu morava com minha tia e disse a ela: 'Tia, Marcelo e sua família estão chegando, encontre uma mesa para ele, para que se sintam à vontade conosco".