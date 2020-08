A Copa Libertadores da América 2020 está de volta! Após mais de seis meses paralisada devido à pandemia do novo coronavírus, a competição continental de clubes retoma as atividades e o Grêmio quer continuar na competição e chegar o mais longe possível, como tem sido tradição nos anos recentes do clube gaúcho. A reestreia do Imortal está marcada para a quarta-feira, dia 16 de agosto, contra a Universidad Católica, no Estádio San Carlos de Apoquindo.

A equipe comandada por Renato Portaluppi fará sua terceira partida nessa atípica edição 2020 do mais importante torneio do continente sul-americano. Na abertura do campeonato o Grêmio venceu o América de Cali por 2 a 0. Já na segunda rodada aconteceu o tão falado Gre-Nal, em que oito jogadores foram expulsos (quatro de cada lado) devido a uma briga generalizada já ao final do duelo, que terminou empatado sem gols.

Briga generalizada no Gre-Nal pela Libertadores terminou com oito expulsos

Dessa forma, os dois rivais do Rio Grande do Sul chegam para a terceira rodada da Liberta empatados na liderança do Grupo E, com quatro pontos cada um.

Na partida contra a Universidad Católica, o Grêmio não poderá contar com Pepê e Paulo Miranda, que tomaram cartão vermelho no Gre-Nal. Luciano e Caio Henrique também foram expulsos, mas ambos já foram negociados e deixaram o Tricolor.

Confira os jogos do Grêmio na Libertadores 2020:

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março

- 3 de março Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março

- 12 de março Universidad Católica x Grêmio - 16 de setembro, 21h30 (de Brasília)

- 16 de setembro, 21h30 (de Brasília) Internacional x Grêmio - 23 de setembro, 21h30 (de Brasília)

- 23 de setembro, 21h30 (de Brasília) Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro, 19h15 (de Brasília)

- 29 de setembro, 19h15 (de Brasília) Grêmio x América de Cali - 22 de outubro, 21h30 (de Brasília)

Os dois clubes brasileiros e grandes rivais chegam como favoritos para conquistar a classificação no Grupo E. O Grêmio tenta repetir a boa campanha de 2017, que levou o clube a ser campeão da América sob o comando de Renato Portaluppi, que tem encontrado caminhos para fazer a equipe jogar mesmo diante da saída de tantos jogadores importantes nos últimos anos.