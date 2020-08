Os jogos do Palmeiras na Libertadores

A Libertadores da América está de volta! Após mais de seis meses, o principal torneio de clubes retorna e o Palmeiras quer conquistar o torneio após 21 anos de seu único título. A reestreia do time alviverde está marcada para 16 de setembro, uma quarta-feira, quando o time joga fora de casa contra o Bolívar.

Na altitude dos 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia, os palmeirenses tentarão manter o 100% de aproveitamento, enquanto que os bolivianos buscam a segunda vitória na competição. A bola rola às 21h30 no Estádio Hernando Siles.

Para confirmar o favorismo no grupo B, que ainda conta com Tigre-ARG e Guaraní-PAR, o Palmeiras conta com o atacante Luiz Adriano, vice-artilheiro da competição com quatro gols. Porém, uma das principais referências do time não está mais no clube. Dudu trocou o Palmeiras pelo futebol árabe.

A estreia do time de Vanderlei Luxemburgo foi fora de casa, na Argentina. Sem dificuldades, o Alviverde venceu o Tigre por 2 a 0, com gols de Willian Bigode e Luiz Adriano. Na segunda partida, em casa, o camisa 10 deu show: três gols de Luiz Adriano no segundo tempo e vitória por 3 a 1 contra o Guaraní.

O jogo contra o Guaraní, inclusive, foi o último do Palmeiras como mandante que contou com a presença de torcedores. Desde então, houve a pandemia e a presença de público nos estádios está proibida até que isso seja seguro.

Com o título de 2020 do Campeonato Paulista na bagagem, o Palmeiras agora divide suas atenções em três competições: o Brasileirão, a Copa do Brasil (entra nas oitavas de final) e a Libertadores.

O Palmeiras é líder do grupo B com seis pontos. Na sequência, aparecem Guaraní e Bolívar, com três pontos cada. O Tigre ocupa a última posição, com nenhum ponto em dois jogos disputados.

Dentro de campo, a boa notícia para o Alviverde é a ascensão de Patrick de Paula. O menino de apenas 20 anos é um dos titulares e destaques do time. O volante é já é cobiçado por times europeus, mas deve ficar no Alviverde na temporada de 2020.