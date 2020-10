Alexander Hleb, atualmente com 39 anos, conversou com o podcast "In Lockdown" e falou sobre a sua transferência para o Barcelona em 2008. O bielorusso era peça chave do Arsenal antes de acertar com o time da Catalunha.

"Não entendo o que aconteceu ou o motivo de ter tomado essa decisão. O Barcelona era a melhor equipe do mundo, mas eu era feliz no Arsenal. Não entendo minha saída. Chorei quando falei com Wenger. Conversamos durante as férias, ele disse que me queria, que eu era importante. Não sabia o que fazer nesse momento", disse o bielorusso.

Com a camisa do Barcelona, o jogador não teve o mesmo protagonismo que tinha no conjunto 'gunner' e acabou sendo emprestado a clubes como Stuttgart, Birmingham e Wolfsburg.

"O Barcelona é um time fantástico. Ganhei títulos, mas não joguei tanto como no Arsenal. Aconteceram muitas coisas na minha vida privada e comecei no Barça estando muito nervoso. Não é que Guardiola não confiava em mim, foi meu erro. Quando se é feliz em uma equipe, deve-se permanecer", completou.