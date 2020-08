Quando será a apresentação de Kalou no Botafogo?

Finalmente, o torcedor do Botafogo poderá ver Salomon Kalou com a camisa do Alvinegro. Depois de uma longa novela que resultou na contratação do jogador, o atacante finalmente será apresentado pelo clube e ficará a disposição do treinador Paulo Autuori para o Campeonato Brasileiro.

Na segunda rodada, ainda sem Kalou - já que a partida da primeira rodada contra o Bahia -, a equipe carioca estreou na competição com um empate por 1 a 1 diante do RB Bragantino, com gol de Matheus Babi. Agora, terá um reforço e tanto para o resto do Brasileirão.

Com participação virtual dos torcedores, para não gerar aglomeração, devido aos riscos sanitários do coronavírus Covid-19, Salomon Kalou será apresentado neste próximo sábado, às 12h (de Brasília). O evento terá presença "ilustre" dos sócio-torcedores, com direito a uma "arquibancada virtual".

Na ação, os sócios-torcedores do Botafogo serão os primeiros a dar as boas vindas ao marfinense: quem quiser fazer parte do evento vai ter sua imagem alocada em um telão de 12m², no Estádio Nilton Santos. Lá, o jogador vai recepcionar a torcida e, depois, responder a perguntas de jornalistas, também virtualmente, para não trazer riscos de contaminação.

A apresentação será do ator e comediante Helio de la Peña, botafoguense famoso, e será exibida na Botafogo TV, canal de YouTube do clube. Em seguida, haverá a comemoração dos 116 anos da equipe, com shows virtuais de estrelas da músicas e outras surpresas prometidas pelo vice-presidente de marketing, RIcardo Rotenberg.

A arquibancada terá a "capacidade máxima" de 300 sócios, que devem se inscrever através do programa "Sou Botafogo" e fazer o check-in virtual no início do evento. Assim, os primeiros que chegarem garantirão suas vagas e terão que preencher um rápido formulário.

É improvável que o atleta já esteja disponível para o próximo jogo do Botafogo, no domingo (16), diante do Fortaleza, mas nada impede que o atleta estreie contra o Atlético-MG, no meio de semana.