Quando e como será a eleição presidencial do Vasco?

O Vasco da Gama pode passar por mudanças em sua estrutura política e administrativa. Isso porque já foram anunciadas as eleições presidenciais em 2020. O atual presidente do clube, Alexandre Campello tentará a reeleição e deve contar com a concorrência de pelo menos outros quatro candidatos.

Essa será a primeira eleição presidencial do Vasco sem a presença, participação e influência de Eurico Miranda, que faleceu aos 74 anos, em março de 2019, devido a um câncer no cérebro.

Quando será a eleição presidencial no Vasco?

O pleito eleitoral em São januário está marcado para o dia 7 de novembro.

Alexandre Campello afirmou, em um vídeo postado em sua rede social, que tentou adiar a data de votação para o começo de dezembro, a fim de dar "mais legitimidade" ao processo de escolha do novo mandatário, de acordo com as palavras do próprio cartola.

Quem são os candidatos à presidência?

Até agora, de acordo com O Globo, há cinco nomes que devem ser os cabeças de chapa que devem disputar as eleições. São eles: Alexandre Campello (atual presidente), Jorge Salgado, Julio Brant, Luiz Roberto Leven Siano e Sérgio Frias.

Bastidores nada tranquilos

Uma questão central tem sido um ponto de disputa e desavenças nos bastidores políticos do Cruz-Maltino. Uma verdadeira "briga de liminares" se instaurou sobre o ponto das eleições diretas e reforma do estatuto. Uma parte das pessoas envolvidas no pleito entende que as eleições diretas deveriam entrar na mesma votação da mudança de estatuto. Já outras, entendem que os artigos deveriam ser votados separadamente.

Mussa, o presidente da Assembleia Geral, tentou adiantar a votação dos artigos de maneira separada e a decisão desagradou o atual presidente, Alexandre Campello, que gravou um vídeo para explicar sua posição a respeito da situação. A Justiça foi acionada para cancelar o resultado da reunião da assembleia promovida por Mussa.

Como funciona a escolha do novo presidente?

O novo presidente do Vasco da Gama será escolhido pelos sócios do clube em votação direta no dia 7 de novembro. A proposta das eleições diretas avançou e essa será a primeira vez que tal modelo será usado desde 1921. Quem vencer comandará o Vasco entre os anos de 2021 e 2023.