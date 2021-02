Quando Totti resistiu à tentação: "O Real Madrid me queria a qualquer custo"

Uma vida inteira dedicada ao amor por um clube. A história de Totti com a Roma é de arrepiar. 25 anos com a mesma camisa, 785 partidas disputadas e 307 gols. Uma paixão pelas cores que nem o dinheiro poderia desfazer. E não foi por falta de tentativa.

No documentário 'Me llamo Francesco Totti', de 'Vamos' em 'Movistar +', o agora ex-jogador de futebol contou como o interesse do Real Madrid atrapalhou sua aventura no Olímpico. Mas, apesar dos rumores ano após ano, ele não saiu de Roma.

Foi em 2005 que ele teve mais chances de ir ao Santiago Bernabéu: "O Real Madrid me queria a todo custo. Ofereceu-me 12 milhões de euros por ano -uma barbárie para a época-. A tentação era muito forte".

"Quando jogamos contra eles estavam Beckham, Raúl, Zidane... que me disseram meio brincando, meio a sério: 'Sabemos que existe uma possibilidade de você vir. Depressa, porque o Real é o Real", disse Totti.

Os merengues sempre foram uma equipe imbatível na hora de seduzir: "Não há equipe mais forte do que essa. A verdade é que me fizeram duvidar. O meu contrato com a Roma iria expirar em breve e a minha família e amigos me disseram: 'Olha, a Roma é a Roma, mas o que você tem que pensar?' Todos teriam me levado para Madri”.

Esse poder de sedução merengue não funcionou com Totti, que acabou por ficar em Roma e completou a carreira com a equipe que o fez estrear. O italiano também destacou uma de suas anedotas em uma partida contra o Siena em que ocorreram incidentes com os ultras do time 'giallorrosso'.

"Eu era o capitão do Roma e precisava acalmar meus próprios torcedores. De repente, uma garrafa de água foi jogada e encostou em mim. Eu queria pular a grade e matar alguém, mas tive que me acalmar e esperar", lembrou com um sorriso o ex-jogador.