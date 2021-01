O Palmeiras está na final da Libertadores de 2020. A classificação veio diante do River Plate, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (13). Agora, o Alviverde aguarda para saber quem será seu adversário na grande decisão, que será disputada em partida única no Maracanã, no dia 30 de janeiro. Santos e Boca Juniors duelam pela segunda vaga.

Após vencer o primeiro jogo da semifinal por 3 a 0, em plena Argentina, o Palmeiras já parecia garantido na final. Porém, mesmo com o belo retrospecto no Allianz Parque, o River Plate fez 2 a 0 no placar e por pouco não conseguiu levar a partida para as penalidades, em jogo que teve atuação decisiva do VAR.

Agora, o Alviverde paulista segue em busca de conquistar a América pela segunda vez em sua história.

Mas quantas vezes o Palmeiras chegou às finais de Libertadores?

Contando a classificação deste ano, o Palmeiras chega agora a sua quinta final de Libertadores, se tornando o segundo clube brasileiro com mais participações na decisão da competição, ao lado do Grêmio. Tricampeão do torneio, o São Paulo é o time com mais finais disputadas, com seis no total.

A primeira vez que o Palmeiras chegou a uma decisão de Libertadores foi em 1961, naquela que foi apenas a segunda edição do torneio, que ainda se chamava de Copa dos Campeões da América. Na época, o Alviverde foi o único representante do Brasil na competição e foi derrotado na final pelo Peñarol, do Uruguai, que se sagrava bicampeão da América na ocasião, com um gol marcado nos minutos finais da partida.

Então, em 1968, o clube paulista chegou mais uma vez à final da Libertadores. Desta vez, o torneio foi decidido em três partidas. Na somatória dos confrontos, o título ficou com o Estudiantes, da Argentina, que venceu duas vezes seu rival.

Depois da nova derrota, o Palmeiras ficou mais de 30 anos sem aparecer entre os finalistas do torneio, o que só voltou a acontecer em 1999. Com um grande time, liderado por Alex e Evair, o Palmeiras também passou pelo River Plate na semifinal - assim como agora - para chegar à decisão da Libertadores. Na final, a vitória em casa por 2 a 1, diante do Deportivo Cali, levou o duelo para os pênaltis. E nas penalidades, o Alviverde conquistava a América pela primeira e única vez em sua história.

No ano seguinte, em 2000, com praticamente a mesma equipe campeã um ano antes, o Palmeiras chegava a mais uma decisão, desta vez contra o Boca Juniors de Riquelme. Contudo, os argentinos levaram o título, em pleno Morumbi, também nas penalidades.

Palmeiras em finais de Libertadores:

1961 - Contra Peñarol - Terminou como Vice

1968 - Contra Estudiantes - Terminou como Vice

1999 - Contra Deportivo Cali - Terminou como Campeão

2000 - Contra Boca Juniors - Terminou como Vice

2021- ? ?