Quanto a Puma paga ao Palmeiras?

Em meados de 2018, o Palmeiras chegou a um acordo para que a Puma substituísse a Adidas - que fabricou, pela última vez, os uniformes alviverdes de 2006 até aquele ano. A parceria, contudo, foi oficializada apenas nos primeiros dias de 2019. Desde então, a empresa alemã é responsável pela confecção dos uniformes palmeirenses em diferentes atividades esportivas.

Com o acerto de exclusividade firmado com o então campeão brasileiro vigente, a Puma também apostou pesado em campanhas de marketing para promover o orgulho de ser palmeirense. Um exemplo foi o mote da campanha de lançamento da primeira coleção, com a frase “verde é a cor da inveja”.

Até quando é o contrato?

O vínculo entre Palmeiras e Puma é válido até o fim de 2021, totalizando três temporadas regulares com a empresa alemã fabricando os uniformes palmeirenses.

Valores pagos

O valor mínimo que a Puma paga é o de R$ 22,5 milhões por ano, além de lucros com vendas. Com a Adidas, o Alviverde recebia cerca de R$ 20 milhões – no total, a vantagem chega a 10% em relação ao contrato anterior.

Quanto custa a camisa?

Na loja online do clube, a PalmeirasStore.com, a camisa titular é vendida por R$ 229,90.

Recentemente, foi lançado uma nova versão da coleção de uniformes casuais. Os materiais deste tipo lançados em 2020 foram chamados de “Football Culture” e mesclam estilos para uso também fora dos estádios.