Quanto custa e como acessar o Estádio TNT Sports, novo nome do EI Plus?

Em meio a "era dos streamings", como são chamados os serviços online de conteúdos como músicas, filmes, séries e eventos esportivos, uma das principais plataformas mudou de nome. O EI Plus, serviço do Grupo Turner, agora se chama Estádio TNT Sports.

No dia 17 de janeiro de 2021, o Esporte Interativo anunciou a mudança na marca, explicada por uma "integração da produção de conteúdo na América Latina". Com isso, o EI Plus também foi renomeado. Quem já era assinante do serivço continua com o acesso a plataforma da mesma forma, nada mudou.

Preço do Estádio TNT Sports

São dois os planos disponíveis: você pode escolher o pagamento mensal ou anual. No primeiro caso, o valor é de R$ 19,90 a serem pagos mês a mês; o plano anual, contudo, oferece um desconto com a opção do parcelamento de 12 parcelas no valor de R$ 13,90 por mês.

É possível acessar a plataforma com o sistema de "parcerias". O serviço é gratiuito para pessoas que possuem determinados serviços de TIM, Vivo, Claro NET, Pointnet.play, PlayHub, Oi, Vero, LinQ Telecom, PrimePass e Uol. O login no Estádio TNT Sports é o mesmo login das operadoras.

Quais são os campeonatos no cardápio?

O serviço de streaming do TNT Sports (antigo Esporte Interativo) conta com as seguintes opções: Liga dos Campeões (todos os jogos), UEFA Nations League (todos os jogos), Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 (todos os jogos), Campeonato Italiano (nove jogos por rodada), Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Campeonato Brasileiro e alguns amistoso de seleções europeias.

No caso do Brasileirão, o Estádio TNT Sports transmite apenas jogos dos seguintes clubes: Palmeiras, Santos, Bahia, Internacional, Athletico-PR, Coritiba, Ceará e Fortaleza. No caso das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Estádio TNT Sports não transmite todos os jogos certame classificatório. Jogos da seleção brasileira em território nacional são transmitidos pela Globo e SporTV.

Como acessar o serviço?

O Estádio TNT Sports pode ser acessado através de celular ou tablet Android e iOS, computador, Apple TV e modelos compatíveis de smarTV’s das marcas Samsung e LG, além de ter suporte para Chromecast. É permitido também o uso de dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo.