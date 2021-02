Quanto custa viajar ao Qatar para o Mundial de Clubes?

O governo do Qatar liberou quase 50% da capacidade dos estádios que vão receber o Mundial de Clubes. O torneio terá um exigente protocolo para evitar contaminação por Covid-19. No Cidade da Educação, que receberá a semifinal do Palmeiras, dos 45 mil lugares, 21 mil serão comercializados.

Mas e se um torcedor quiser viajar para o Qatar, incluindo voo, hotel e ingressos, para acompanhar o Verdão no Mundial de Clubes, disputado entre 4 e 11 de fevereiro, qual seria o gasto dessa pessoa para torcer pelo Alviverde?

Missão impossível

A Fifa permite a venda de bilhetes para pessoas de outros países que não o Qatar, mas elaborou regras tão rígidas que torna difícil a ida de brasileiros. Há ingressos à venda desde o dia 21 de janeiro. As entradas, que têm preços que variam de R$ 15 a R$ 420, não são o problema, mas as restrições de entrada no país por causa da pandemia e para retirada do ingresso quase impossibilitam a viagem.

O governo exige que quem comprar o ingresso o retire até 72 horas antes da partida apresentando um desses três documentos: duas doses de vacinação contra covid-19; se foi contaminado depois de 1º de outubro, teste que mostre ter anticorpos contra covid-19; e caso não tenha ficado doente ou a contaminação seja anterior a 1º de outubro, um teste negativo para covid-19.

Portanto, para ir ao jogo do Palmeiras, dia 7, o torcedor tem que estar lá para pegar seu ingresso no dia 4. Além dos documentos, uma quarentena de sete dias em um hotel qatariano indicado pelo governo local - o que custaria por volta de R$ 4,5 mil, é necessário.

Para assistir portanto ao primeiro jogo, contra Tigres ou Ulsan, o torcedor teria que estar no Qatar no dia 28 de janeiro, antes inclusive do título que aconteceu neste sábado (30). Caso queira entrar na final, cenário mais provável, teria que chegar ao país na segunda-feira (1).