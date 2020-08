Quanto ganha Lionel Messi?

Leo Messi continua dominando as notícias do futebol desde que decidiu enviar um fax à diretoria do Camp Nou expressando seu desejo de deixar o Barcelona. O mundo dos esportes parou.

Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Manchester City são os clubes que, por enquanto, aparecem como favoritos para contratar o argentino. Os ingleses, no entanto, parecem estar um passo à frente dos demais concorrentes.

Na Inglaterra, citam o time do Etihad Stadium como o grande candidato a contratar Messi. A imprensa local fala sobre uma primeira oferta formal de 100 milhões de euros, que incluiria ainda os jogadores Gabriel Jesus, Eric Garcia e Bernardo Silva.

Qual time não gostaria de ter o craque do Barcelona? Provavelmente, não há um único clube que não aceitaria esse reforço, mas são poucos os que poderiam pagar seu salário. Isso sem contar a necessidade de pagar um grande valor para comprá-lo caso não possa sair de graça.

E qual é o salário do Messi? Conforme publicado por 'L' Équipe ', o jogador criado nas categorias de base do gigante catalão ganha pelo menos 50 milhões de euros líquidos por ano. Dos 8,6 milhões recebidos mensalmente, devem ser subtraídos 45% do total, em valores que ficam com o governo.

O camisa '10' tem contrato válido até junho de 2021. Portanto, sua saída poderia liberar 100 milhões de euros (salário bruto de Messi) das contas anuais do Barcelona. Parece que essa pode ser a única vantagem de perder o capitão.