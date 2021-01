Quanto ganha Messi por publicação no Instagram?

Além da vida no gramado, a vida dos jogadores de futebol continua longe do viés profissional. E os fãs cada vez mais exigem mais informações de seus ídolos.

É para isso que existem as redes sociais. Leo Messi é um dos jogadores com mais fãs.

E, embora seja verdade que Messi não usa as redes tanto quanto outros craques, a verdade é que as redes geram muitos ganhos. De acordo com o estudo 'Salários dos melhores jogadores de futebol', elaborado por 'ApuestasOnline.net', Messi ganharia incríveis 658.600 euros por cada publicação.

Este estudo leva em consideração o número de seguidores que os jogadores possuem. Em média, cada um daria a Messi 0,0037 euros. Considerando que ele tem cerca de 178 milhões de seguidores, cada postagem lhe daria um pouco mais de meio milhão de euros.

Messi, de acordo com este estudo, seria de longe o jogador com mais ganhos no Instagram. O argentino é seguido por Hazard com 101.010 euros por publicação, a jogadora Alex Morgan (34.410 euros), Rafinha (12.210) e Martin Odegaard (9.990).

Isso não significa que, para ganhar um extra, os jogadores de futebol digam "sim" a qualquer proposta. Na verdade, tanto Messi quanto Cristiano teriam rejeitado uma oferta para ser a imagem de uma campanha de turismo na Arábia Saudita.

Quanto aos clubes, o Real Madrid seria o clube com maior rendimento em cada publicação. Os merengues receberiam cerca de 350.760 euros a cada conteúdo no Instagram tendo em conta os seus 94,8 milhões de seguidores.