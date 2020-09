Neste sábado (05), o Everton anunciou a contratação de Allan, volante brasileiro que estava no Napoli desde 2015. Mas apesar de esta há um bom tempo na Europa, a venda do jogador renderá um bom dinheiro aos cofres do Vasco da Gama.

Revelado pelas categorias de base do Vasco, Allan iniciou sua carreira como profissional no clube carioca no ano de 2009. Aos poucos, o jogador foi se destacando e ganhando mais espaço na equipe, até que, em 2012, acertou sua ida à Udinese, da Itália.

Após três anos no clube, Allan chamou a atenção dos grandes clubes da Seria A, até que acertou sua transferência ao Napoli, onde despontou como um dos bons volantes brasileiros na Europa. Em Nápoles, o volante também trabalhou com Carlo Ancelotti, hoje treinador do Everton. Agora, ele se junta aos também brasileiros Richarlison e Bernard em Goodison Park.

Quanto o Vasco vai receber pela venda de Allan ao Everton?

Segundo a imprensa inglesa, o valor da transação foi de 28 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões na cotação). Portanto, por ser o clube formador do atleta, o Vasco da Gama tem direito a 2,5% da taxa de transferência pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Assim, o clube carioca receberá uma quantia de aproximadamente R$ 4,3 milhões, caso os valores forem realmente os apresentados pelos veículos da Inglaterra. O Everton ainda não anunciou oficialmente o valor pago pelo jogador.

A quantia chega em boa hora para o Vasco. No momento, a grande maioria dos clubes brasileiros se encontram em dificuldade financeira, em com o time de São Januário não é diferente. O montante de R$ 4,3 milhões, inclusive, seria suficiente para pagar a folha salarial do elenco carioca por um mês e ainda sobraria

Mesmo que notícia seja animadora, cabe destacar que, por conta da burocracia envolvida em qualquer transferência, pode levar um certo tempo para que essa quantia seja enviada ao Vasco da Gama.

No orçamento planejado para o ano de 2020, o Cruz-maltino contabilizou cerca de R$ 17 milhões com mecanismos de solidariedade. Além de Allan, a diretoria espera lucrar com Philippe Coutinho, do Barcelona, e Douglas Luiz, do Aston Villa, ambos com situações indefinidas em seus respectivos clubes.