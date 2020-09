Quantos gols foram anulados pelo VAR no Brasileirão 2020?

O árbitro auxiliar de vídeo, conhecido mundialmente pela sigla VAR, fez sua estreia no Brasileirão de 2019 e trouxe consigo muitos avanços. Entretanto, não acabou completamente com algumas polêmicas – concentradas geralmente no tempo para as revisões dos lances e no excesso de intervenções em acontecimentos interpretativos.

No Brasileirão 2020, o VAR segue como personagem para buscar evitar algumas injustiças, mas também continua a levantar polêmicas. Aqui, você vai encontrar uma contagem – que será atualizada rodada a rodada – com o número de gols que foram anulados graças à intervenção do árbitro auxiliar de vídeo.

Os números abaixo não levam em consideração o número de interrupções para análise de lances como pênaltis, por exemplo. O roteiro é simples: houve um gol, a arbitragem não viu nenhuma irregularidade logo de cara (como um impedimento, por exemplo) e depois de receber a chamada da cabine do VAR acabou anulando os gols (por causa de um impedimento não visto anteriormente, por exemplo, mas por outras razões).

Até o momento, o Campeonato Brasileiro teve seis rodadas disputadas de forma incompleta – por causa das poucas datas em meio ao retorno após a paralização motivada pela pandemia do novo coronavírus.

De qualquer forma, foram realizados 110 jogos e um total de 116 gols marcados: alguns deles validados pelo VAR, outros através de pênaltis assinalados com ajuda da tecnologia. Mas o total de tentos que aconteceram e foram, posteriormente, anulados pelo árbitro auxiliar de vídeo foi de 16 gols.

Quais times tiveram mais gols anulados pelo VAR?

TIME GOLS ANULADOS PELO VAR, MOTIVO

Santos 3 Mão na bola, Impedimento (2x)

Fluminense 3 Mão na Bola, falta marcada, impedimento

Botafogo 3 Mão na bola, impedimento, falta marcada

Flamengo 2 Impedimento, mão na bola

Atlético-MG 1 Impedimento

Fortaleza 1 Mão na bola

Atletico-GO 1 Impedimento

Coritiba 1 Impedimento

Ceará 1 Impedimento

Até a sexta rodada deste Brasileirão, Botafogo, Fluminense e Santos foram as equipes com o maior número de tentos anulados pela arbitragem de vídeo: três, cada um.

Que o Var veio para ficar e ajuda o jogo a ter mais acertos do que erros, está claro mundo afora. Entretanto, as principais críticas aqui no Brasil levam em conta a demora para o árbitro tomar suas decisões. Em relação aos gols anulados neste Brasileirão, as únicas polêmicas maiores vieram em lances interpretativos, como faltas que não foram marcadas pelo árbitro de campo na origem de uma jogada e, após intervenção do VAR, foram assinaladas.