Quantos gols Sergio Ramos tem na carreira?

Um dos grandes ídolos recentes da história do Real Madrid, Sergio Ramos sempre se notabilizou pelo seu poderio ofensivo, além do defensivo. Autor de gols decisivos, o zagueiro vem demonstrando que seu papel é relevante nas duas áreas, não apenas na defensiva, registrando mais de 100 gols na carreira.

Segundo defensor que mais marcou gols na história do Campeonato Espanhol, Ramos superou o holandês Ronald Koeman ao deixar sua marca contra a Real Sociedad e está atrás apenas de Fernando Hierro, que tem 105 gols.

Real Madrid 93

Sevilla 3

Espanha 21

TOTAL 114

O Sevilla é a vítima favorita do zagueiro, com sete gols marcados, seguido por Atlético de Madrid, com seis, e Athletic Club, Malaga e Valencia, com 5.

La Liga 68

Liga dos Campeões 13

Classificação para a Eurocopa 8

Partidas internationacionais 5

Copa do Rei 7

Classificação para o Mundial 4

UEFA Nations League 3

Mundial de Clubes 3

Supercopa da Espanha 2

Supercopa da Europa 2

Copa UEFA 1

Mundiais 0

Eurocopas 0

Copa das Confederações 0

TOTAL 113