Quantos jogadores do Flamengo foram convocados por Tite?

O Flamengo, como já era esperado, foi o clube brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção de Tite que irá começar a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Três atletas foram convocados: o meio-campista Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol.

O camisa 9 rubro-negro ficou três anos sem ser convocado para a seleçao, até que foi chamado em outubro do ano passado para a disputa de dois amistosos. Na primeira convocação de 2020, ele volta ao time em sua melhor fase: Gabigol já marcou nove gols em oito partidas.

Bruno Henrique volta para o time de Tite depois de disputar jogos contra a Colômbia e Peru, em setembro de 2019. Depois de ser um dos principais destaques do Flamengo nas conquistas do ano passado e com um ótimo desempenho nos primeiros meses de 2020, tenta agora colocar a seleção em "outro patamar".

A grande novidade da lista ficou por conta da convocação de Everton Ribeiro. É a primeira vez que Tite chama o capitão do Flamengo. A última convocação do meio-campista havia sido ainda com Dunga, quando o jogador atuava pelo Cruzeiro. O último jogo dele com a seleção foi na eliminação do Brasil para o Paraguai na Copa América de 2015.

Outros atletas ainda ficaram na expectativa da convocação, como Rodrigo Caio e Filipe Luís, que já foram convocados por Tite, e Gérson, que ainda não foi convocado para a seleção brasileira principal.

O Brasil enfrentará a Bolívia, no Recife, e o Peru, em Lima, nos dois primeiros jogos sa seleção brasileira na caminhada para mais uma Copa do Mundo.