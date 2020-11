Quartas de final da Copa do Brasil 2020: jogos, sorteio, datas, classificados e mais

As oitavas de final da Copa do Brasil ainda estão em curso, mas já conhecemos metade dos oito times classificados às quartas do principal torneio de mata-mata do nosso país.

O São Paulo sofreu muito contra o Fortaleza, mas conseguiu avançar nas cobranças de pênalti contra o Fortaleza enquanto o Internacional fez valer o seu favoritismo para bater o Atlético-GO. A surpresa desta fase foi a eliminação do Botafogo para o Cuiabá. Já o Ceará seguiu mostrando sua boa fase, especialmente em mata-matas, e eliminou o Santos com vitória por 1 a 0 - após empate sem gols no duelo de ida.

Além da vaga para a Libertadores, a Copa do Brasil também rende uma grande quantia em dinheiro – o que, além da glória do grito de campeão, aumenta a vontade dos times em levantar o troféu.

Vale lembrar que os oito times que representaram o Brasil na Libertadores deste ano entraram na Copa do Brasil a partir das oitavas de final. Dentre eles estão: Athletico, atual campeão da competição, Flamengo, Internacional, vice do torneio em 2019, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.

Confira os jogos, as datas e todas as informações sobre as oitavas de final da Copa do Brasil 2020:

Quem está nas quartas de final

Dentre as 80 equipes que iniciaram o torneio, agora só restam três: América-MG, Ceará e Juventude. Além destes, seguem na disputa os clubes que tinham lugar cativo nas oitavas por estarem jogando a Libertadores (Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo) ou por terem sido campeões da Copa Verde (Cuiabá) ou Série B (Red Bull Bragantino).

São Paulo, Cuiabá, Internacional e Ceará são os times classificados até aqui.

Quais serão os confrontos das quartas?

A definição dos confrontos que vão decidir a semifinal será, assim como na fase anterior, através de sorteio a ser realizado pela CBF na sexta-feira (6 de novembro)

Qual é a premiação nesta fase?

As equipes que avançaram para as quartas de final receberam R$ 3,3 milhões. As equipes que seguirem para as semis irão receber um prêmio de R$ 7 milhões.