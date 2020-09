Quase um ano depois, Diniz corrigiu alguns erros de Cuca no São Paulo - e repete outros

Após uma derrota diante do Goiás por 1 a 0, no Morumbi, no dia 25 de setembro de 2019, com o time saindo vaiado de campo, o São Paulo anunciou a demissão de Cuca, seu treinador desde o final de março. No dia seguinte, oficializou a contratação de Fernando Diniz, começando uma nova era no Tricolor.

O clube vinha de seis jogos com apenas uma vitória e perigava sair da zona de classificação direta para a Copa Libertadores. Com Diniz, arrumou a casinha e conseguiu a classificação, ainda que muitos acreditassem que o técnico não duraria mais de um mês no comando da equipe paulista. Quase um ano depois, o "Dinizismo" está prestes a completar seu primeiro aniversário na Barra Funda reencontrando Cuca, seu antecessor no cargo.

Mesmo questionado pela torcida, Fernando Diniz vem em um bom momento no São Paulo: nas últimas seis partidas do Brasileirão, foram quatro vitórias - com direito a triunfo no clássico Majestoso -, um empate e uma derrota, diante do Atlético-MG, onde fez um grande primeiro tempo e a torcida saiu reclamando de decisão polêmica da arbitragem.

Cuca e Diniz são diferentes, claro, e tiveram trajetórias completamente opostas no Morumbi. Ainda assim, os desafios do atual treinador do Tricolor são similares a alguns que o técnico do Santos não conseguiu ultrapassar - mas tem defeitos novos e corrigiu alguns dos problemas dos tempos do "Cuquismo".

O principal desafio que Diniz vem enfrentando talvez tenha sido o principal problema de Cuca: o São Paulo, hoje, alterna momentos bons e ruins dentro da mesma partida. No tropeço diante do RB Bragantino, foi exatamente isso, com a equipe indo bem no primeiro tempo e tendo um "apagão" no segundo. Foi a mesma coisa com o atual comandante do Santos: as vezes o Tricolor fazia primeiras etapas muito fracas para depois melhorar, como contra Goiás e Chapecoense, ou caía nos momentos finais, como aconteceu diante de Vasco, Internacional e Flamengo de Abel Braga.

Ambos os treinadores não conseguiram encaixar Hernanes no time titular - o desempenho do veterano não vem sendo consistente - e sofreram muito no lado esquerdo, com o mesmo Reinaldo. O time de Diniz cria um número de chances muito maior que o de Cuca - e faz mais gols do que a equipe que teve um desempenho muito fraco em 2019 em termos de artilharia -, mas cai muito de produção ao sair atrás no placar. Pato, também, não teve sucesso com nenhum dos técnicos.

