Quatro capitães, uma amizade. Totti, Del Piero, Maldini e Zanetti tiveram ótimos e vibrantes duelos da Serie A nas últimas duas décadas e conversaram sobre isso em uma vídeo chamada conjunta de 'Sky'.

Maldini e Zanetti, que eram zagueiros, garantiram que era muito difícil parar Totti e Del Piero. "Gosto de Francesco e Alex, mas o segredo era deixar essa amizade fora de campo e seguir em frente. Dessa forma, você ganha respeito. Também nos encontramos em campo, é claro. Especialmente quando a bola estava longe", brincou o capitão do Milan. "Foi muito difícil detê-los e, para ser honesto, ainda é hoje, nos jogos de solidariedade que jogamos. Ambos podiam inventar algo a qualquer momento. Com eles, sim, sempre havia lealdade e respeito", disse o da Inter.

Todos eles faziam parte de uma grande geração do 'Calcio', que culminou com o talento na Copa do Mundo de 2006 (não institucionalmente, com o 'Moggigate' e outras conspirações). Del Piero e Totti, campeões mundiais, lamentaram não poder mais jogar juntos.

"Havia rivalidade, depois grande respeito, e isso mais tarde se tornou amizade", disse 'Pinturicchio'. Totti disse que Del Piero tinha mais opções do que ele para vencer a Bola de Ouro, um sonho que não era tão distante no início dos anos 2000. "Qualquer jogador ele queria vencê-lo e Alex teve mais chances do que eu, porque na Roma ele podia conquistar menos títulos. Ainda assim, eu gostava dele, é claro", disse o ex-Roma.

"Com a Seleção Trapattoni, ele nos deu mais espaço como dupla, mas outros treinadores não e eu lamento", disse Del Piero.

Maldini enviou ótimas mensagens de frente para o pessoal que combate o coronavírus. "O esporte me ensinou exatamente o que o Papa Francisco disse: espírito de equipe. Pense não apenas em você, mas no bem comum. Em uma época como a de nosso país, devemos evitar o personalismo e pensar no bem comum" , comentou o ex-capitão do Milan, que superou o coronavírus e explicou os efeitos que ele tem no corpo.