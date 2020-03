Quatro equipes que sonham com Pjanic

O baixo rendimento que está mostrando o meia da Juventus, Miralem Pjanic na atual temporada teria impulsionado a sua saída do clube de Turim.

'La Gazzeta dello Sport' aumentou os rumores ao divulgar que vários clubes começam a planejar a temporada que vem e esperam contar com o bósnio.

Embora com menos força, Real Madrid e Barcelona, que já tentaram os seus serviços quando ainda era jogador da Roma, estariam interessados.

O Chelsea também estaria nessa briga. O meia seria um pedido direto de Frank Lampard, que enxerga no jogador da Juve características fundamentais para atuar na medular.

Por último, mas não menos importante, o PSG. Os franceses fariam de tudo para ter Pjanic no elenco. O meia é um velho conhecido do futebol francês com a sua passagem pelo Olympique de Lyon.