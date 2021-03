Quatro gols para poder sonhar

Depois de perder por 1-4 em pleno Camp Nou com direito a um 'hat-trick' de Kylian Mbappé, o Barcelona precisa de um milagre nessa quarta-feira pera avançar na Champions League.

Com desfalques na defesa e diente de um rival que se mostrou superior, o conjunto azulgrana confia no bom momento que atravessa e em Leo Messi para sonhar com uma virada que seria histórica.

Para isso, como mínimo, os comandados de Ronald Koeman precisam marcar quatro ou mais gols. Uma tarefa complicada, mas que nessa temporada foi alcançada em oito ocasiões.

Na Liga, o conjunto azulgrana marcou quatro gols contra Villarreal (4-0), Betis (5-2), Osasuna (4-0), Granada (0-4) e Alavés (5-1). Na Copa do Rei, o Barça derrotou o Granada por 3-5, na prorrogação. Por último, na Champions, a equipe derrotou por 5-1 o Ferencvaros e 0-4 o Dinamo de Kiev.

De todos esses resultados, seis dariam a vaga nas quartas de final ao Barça, mas levando em consideração que o jogo é fora de casa, seriam apenas dois. Os números não são favoráveis, mas isso aqui é futebol.