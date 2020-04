Quatro metros entre os jogadores para voltar a treinar

A associação de médicos de clubes profissionais franceses (AMCFP) detalhou algumas das instruções que as equipes deverão seguir ao retornar aos treinamentos.

A AMCFP foi encarregada de enviar à Ligue de Football Professionel (LFP) um documento com todas as medidas sanitárias que os clubes devem seguir a partir de 11 de maio, data em que o fim do confinamento na França está marcado.

Dentre todas as medidas, destaca-se a obrigação de estabelecer uma distância de quatro metros entre cada jogador, além da proibição de exercícios em grupos durante os trabalhos.

A Ligue 1 está programada para retornar em 17 de junho, ams todos os jogos serão realizados a portas fechadas. Além disso, o LFP pretende que a temporada termine antes de 2 de agosto.