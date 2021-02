Quatro nomes para o Real Madrid seguir a vida sem Ramos

A incerteza toma conta do Real Madrid. Com várias renovações pendentes, o clube poderia perder nomes como Luka Modric, Lucas Vázquez ou Sergio Ramos. O caso do capitão é o mais complicado, já que o clube não tem um substituto a altura e precisará buscar no mercado um zagueiro de garantias caso o camisa '4' deixe o Bernabéu.

De acordo com o diário 'AS', o conjunto merengue observa quatro nomes que poderiam preencher o vazio deixado por uma possível saída de Ramos. O primeiro e favorito é David Alaba. A ida Dayot Upamecano para o Bayern de Munique praticamente confirmou a saída do austríaco, que chegaria sem custos, mas com um alto salário.

A favor de Alaba estão a sua imensa qualidade, versatilidade e o espírito de liderança que se assemelha ao do espanhol. No entanto, o lado financeiro joga contra ele, já que além de um salário exorbitante, o clube teria que pagar um alto valor ao seu representante, Pini Zahavi.

O nome de Kalidou Koulibaly também já rondou os escritórios do Real Madrid. 29 anos, uma carreira já consolidada na Europa, mas talvez por isso, o Napoli não planeja negociá-lo, a menos que se classique para a próxima edição da Champions.

Além dos consagrados, o Real Madrid também estuda a possibilidade de apostar na juventude. Jules Koundé lidera a lista nesse quesito. Sua última atuação contra o Barcelona o colocou na vitrine do futebol europeu e o Sevilla sabe que pode ganhar uma fortuna com ele.

A sua multa rescisória é de 90 milhões de euros, um valor surreal para o atual cenário internacional. O City tentou tirá-lo da Espanha oferecendo 55 milhões, que foram rapidamente recusados.

Por último, o time merengue tem uma opção 'low cost'. Também em LaLiga, Pau Torres é um zagueiro que vai ganhando notoriedade. Titular absoluto no Villarreal de Una Emery e o preferido de Luis Enrique para acompanha Sergio Ramos na Seleção Espanhola.

Sua multa é de 50 milhões, mas o 'submarino amarelo' poderia negociar uma saída por um valor mais baixo. Tem uma saída de bola excelente e condições físicas invejáveis.