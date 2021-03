Quatro pontos do projeto de Laporta para segurar Leo Messi

Joan Laporta e Leo Messi têm uma reunião pendente que pode acontecer em breve, cujo o tema já foi revelado. O jornal 'Mundo Deportivo' detalhou o plano do presidente do Barça para convencer a sua maior estrela a continuar.

Primeiro: uma redução salarial. Isso não é nada atrativo, mas sim necessário. O conjunto azulgrana atravessa grave uma crise financeira e o camisa '10' tem o maior salário do elenco.

Segundo: um projeto esportivo sólido. O máximo mandatário 'culé' quer mostrar ao argentino que se ele continuar, terá chances de brigar por tudo. Por isso, apresentará o plano para contratar nomes como Haaland, Kun Agüero ou David Alaba.

Terceiro: um futuro nos Estados Unidos. 'Mundo Deportivo' aponta a Copa do Mundo do Catar como o possível momento da despedida de Leo como jogador do Barcelona, para se aventurar na MLS. Tudo isso com a benção de Laporta.

Quarto: um posto como embaixador. Já quando 'La Pulga' resolver se aposentar, poderia continuar ligado ao clube como embaixador. Dessa forma, seria uma voz oficial da instituição, participando das ações e sendo ouvido internamente.