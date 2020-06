Quatro vendas 'top' para renovar com Dybala

A crise do COVID-19 parece não ter chegado aos ouvidos de Dyabala. O contrato do argentino com a Juventus chega ao final em 2022 e ele exigirá um importante aumento salarial para ficar em Turim.

De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', o atacante poderá dobrar o seu salário atual na negociação com o clube italiano. Atualmente, recebe 7,5 milhões por temporada e espera chegar aos 11 mais bônus e variáveis.

Por isso, a Juventus terá que coçar os bolsos. E terá que fazer isso por meio de vendas. Assim, até quatro grandes nomes podem deixar o clube italiano.

A citada fonte aponta que Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot y Miralem Pjanic, poderiam ajudar a manter Dybala.