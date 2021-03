Que dupla! Lautaro dá assistência e Lukaku marca aos 33 segundos

Lukaku está em busca do troféu de artilheiro do Campeonato Italiano e já soma 18 gols, aproximando-se de Cristiano Ronaldo. Neste domingo, o belga abriu o placar contra o Genoa.

A bola entrou apenas 33 segundos após o juiz dar início à partida em Milão. A Inter roubou a bola no campo de defesa e chegou ao ataque com um lançamento longo.

Lukaku tabelou com Lautaro Martínez e avançou em velocidade até chegar à entrada da área, onde ajeitou para o pé direito e mandou um chute rasteiro para o fundo da rede.

Foi um gol para abrir vantagem no placar e também na tabela. Caso a vitória se confirme, o time de Antonio Conte fica com sete pontos à frente do Milan, que é o vice-líder e entra em campo neste domingo em visita à Roma.