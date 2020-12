Que horas é o 'The Best' da FIFA e onde assistir?

Gerou polêmica, mas nós já sabemos os três indicados ao prêmio de melhor do mundo pelo Fifa The Best: Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo disputarão a honraria. A premiação, realizada nesta próxima quinta-feira (17), também distribuirá prêmios para a melhor jogadora do mundo, melhor goleiro, melhor treinador e o Puskas - com Arrascaeta estando entre os indicados -, entre outras categorias.

Após um ano atípico para o futebol, com a 'France Football' cancelando a tradicional Bola de Ouro, devido à paralisação das competições pelo coronavírus, o prêmio da Fifa instantaneamente ganhou uma importância ainda maior.

Lewandowski deve sair com o prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Pernille Harder dispara como a favorita para vencer a honraria de melhor jogadora. Mas aí, fica o questionamento: qual será a data e a hora da premiação? Além disso, onde que ela será transmitida?

A cerimônia do Fifa The Best, realizada de maneira virtual para impedir a transmissão do coronavírus, acontecerá nesta próxima quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, e terá seu início às 15h (de Brasília).

Como a cerimônia será virtual neste ano, ela será transmitida, ao vivo, pelo site oficial da Fifa.

Se você estiver ocupado ou não conseguir assistir, você também poderá acompanhar a cobertura ao vivo do BeSoccer PT, te deixando por dentro de todos os vencedores de cada uma das categorias.

Já tem seu favorito? Achou que outros jogadores pudessem ser indicados? Vai assistir para secar alguém? Não deixe de acompanhar o Fifa The Best.