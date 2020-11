"Que Messi tenha querido sair é um mau sinal"

Víctor Font é um dos grandes favoritos para assumir a presidência do FC Barcelona. O catalão trabalha há muito tempo em um projeto que revelou nesta sexta-feira uma de suas bombas.

E é que Toni Nadal, tio do tenista Rafael Nadal e irmão do ex-jogador Miguel Ángel Nadal, seria um dos pesos pesados ​​da Área de Comportamento do clube. Um anúncio surpreendente, mas que vem sendo trabalhado há muito tempo.

"Já faz muito tempo, cerca de dois anos. Antoni Bassas me apresentou. Ele explicou o que queriam e me impressionou muito. Há muito tempo ele prepara esse projeto. Ele não fez nada ao acaso e previu algumas coisas que estão acontecendo. A visão de futuro e as necessidades do clube. O Barcelona está numa situação complicada", garantiu o próprio Toni ao 'El Larguero', que não escondeu a sua surpresa quando o contactaram inicialmente.

“É a primeira vez que me oferecem isso. Sou treinador de tênis, sou membro do clube e apoiante. Fiquei surpreendido quando me disseram. Quanto ao meu trabalho, a filosofia é clara. Todos gostamos de ganhar, levantar troféus, mas você tem que influenciar da base ao topo do clube, mostrar que tem compromisso com o clube. Com correção e educação. Os valores têm que ser empregados ​​desde o presidente até a última pessoa no clube”, disse.

Toni também se mostrou preocupado com uma questão delicada como o futuro de Leo Messi, que estava perto de deixar o clube no verão passado. Algo que ele realmente temeu por alguns dias.

“Sim, para mim é um mau sinal que o melhor da história queira ir embora, não se mexe nisso. Temos que fazer um esforço para o convencer a continuar, mas veremos se a conjuntura económica nos permite pagar”, explicou.

Por fim, Toni Nadal também fez comentários (e críticas) à gestão de Josep Maria Bartomeu, já ex-presidente do Barça. “Não tem sido um bom trabalho, infelizmente. Gostaria que todos tivessem ido bem: Setién, Koeman, Bartomeu. Por uma coisa ou outra não tem sido bem feito as coisas. Em uma situação econômica difícil, ainda mais, com o COVID-19. Bartomeu não queria errar. Setién tinha a intenção de vencer a Liga dos Campeões e eles sofreram oito gols", disse.