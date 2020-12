Que venha o Barça!

A Juventus recebeu o Dinamo de Kiev pela quinta rodada da fase de grupos da Champions. O poderoso ataque do conjunto italiano funcionou muito bem e a equipe não teve dificuldades para superar os ucranianos.

O jogo dessa terça-feira foi histórico porque foi a primeira vez que uma mulher apitou uma partida da Champions League masculina. A honra ficou com a francesa Stéphanie Frappart.

Quando a bola rolou, a Juventus, com Dybala no banco de reservas, fez valer a sua superioridade técnica e pressinou os ucranianos. Chiesa, McKennie e Cristiano tiveram chances, mas a bola só entrou aos 20 minutos.

Alex Sandro fez um bonito cruzamento, o atacante Chiesa se desmarcou do zagueiro e cabeceou tirando do goleiro para abrir o placar.

Dez minutos depois Cristiano Ronado teve uma bela chance de ampliar o placar após receber um passe açucarado de Alex Sandro na marca do pênalti, mas o luso carimbou o travessão.

Na melhor chegada do time ucraniano, já aos 40 minutos, Verbic ajeitou de peito para Tsygankov chegar batendo firme, mas o goleiro da Juve sai do gol fechando o ângulo e fez um milagre.

Já no segundo tempo, saiu o gol da fera! Chiesa fez o cruzamento, Morata desviou levemente e Cristiano empurrou para as redes. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol do camisa '7'.

A Juve queria mais, e o terceiro saiu dos pés do artilheiro... Álvaro Morata. McKennie partiu em velocidade pela direita e entregou para Chiesa, o italiano encontrou Morata dentro da área e o camisa '9' mandou para as redes.

Com a vitória o time de Pirlo chegou aos 12 pontos na competição e ocupa o segundo lugar do Grupo G, três pontos atrás do Barcelona. Já o Dinamo é terceiro com apenas um ponto conquistado.

Na próxima rodada a Juventus encara o Barcelona no Camp Nou, no duelo que marcará o reencontro de Messi e Cristiano Ronaldo. Enquanto o Dinamo pega o Ferencvaros em Kiev no duelo que decidirá que fica com a vaga na Europa League.