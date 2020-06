Leo Messi reapareceu no Camp Nou após 91 dias longe do estádio e demonstrou estar louco por jogar novamente no gramado do Barcelona.

"Como eu senti sua falta... Que vontade de jogar aqui de novo!", escreveu o argentino no Instagram. O craque conseguiu se exercitar de forma limitada neste sábadopara estar 100% após lesão.

O Barcelona trabalhou neste sábado no Camp Nou, a pedido de Quique Setién, com o objetivo de se acostumar aos poucos aos jogos com portões fechados.

De qualquer forma, o time catalão ainda terá que esperar para jogar em casa, pois volta a campo visitando o Mallorca na terça-feira, 16, antes de receber o Leganés.