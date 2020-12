Queda do Grêmio na Libertadores tem impacto no valor de mercado de Pepê

O Grêmio definiu logo depois do mercado de verão europeu que Pepê deveria ser vendido por no mínimo 20 milhões de euros (R$ 125,5 milhões). Agora, com a recente eliminação na Libertadores, o clube gaúcho, segundo apurou o portal 'Goal', já cogita analisar com bons olhos uma eventual de 15 milhões de euros (R$ 94 milhões).

Velho interessado no jovem atacante, o Porto meses atrás estava disposto a pagar 12 milhões de euros (R$ 75 milhões), com outros 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em metas atingidas. A diretoria tricolor e o jogador até gostaram do que ouviram, mas a negociação avançou, principalmente por culpa de uma diferença nas datas da efetivação da transferência.

Distantes na disputa por Hulk, que deixou o Shanghai SIPG, da China, e caminha para fechar com o Palmeiras, os portugueses estão agora ainda mais interessados na contratação de Pepê para reforçar o ataque a partir de janeiro. A redução do valor de mercado do atacante de 23 anos motivou uma nova consulta ao Grêmio.

O Porto, no entanto, tem concorrência pesada. Sevilla e Zenit também já manifestaram o desejo de garantir a aquisição do camisa 25 do Tricolor. A Roma chegou a fazer uma sondagem, mas considerou o novo preço elevado.

O Grêmio detém 70% dos direitos econômicos de Pepê. Os outros 30% estão divididos entre o empresário Giuliano Bertolucci (20%) e o Foz do Iguaçu (10%).