"Quem dera ter 30 anos para jogar no Liverpool de Klopp"

O ex-jogador do Liverpool, Steven Gerrard, deu declarações ao 'The Athletic', nas quais analisou a grande temporada que a equipe 'red' está fazendo, proclamando-se campeã da Premier League em poucos dias.

O atual treinador do Rangers reconheceu que ele será o homem mais feliz do mundo quando isso acontecer: "Eu cresci assistindo o Liverpool ganhando ligas. Infelizmente, eu não pude fazer isso. Agora sou fã e sempre serei até ir ao túmulo. Quando levantarem a taça, serei 100% feliz. Serei o homem mais feliz do planeta".

Além disso, Gerrard não hesitou em elogiar o excelente trabalho que Klopp está realizando no comando do banco inglês: "Klopp é o melhor treinador do mundo. Sei que há muitos que são bem-sucedidos. Guardiola e Ancelotti são excepcionais, o Everton tem muita sorte em tê-lo. Eu poderia citar muitos mais. "

Ele acrescentou: "É preciso levar em conta que, quando Jürgen chegou ao Liverpool, eles não eram nem de longe o melhor time do país, nem estavam entre os quatro primeiros. Alguém como Klopp deve ter seu reconhecimento agora, parece que no futebol sempre esperamos que as pessoas fiquem velhas demais para que suas realizações sejam reconhecidas. Mas com este Liverpool isso não acontecerá. Quando Klopp ganhar a Premier, eles devem começar a construir uma estátua de Klopp".

"Deram ao treinador o suporte necessário e levaram o clube ao próximo nível comercialmente falando. Vendo de fora, o Liverpool é uma máquina dentro e fora do campo. Invejo esses jogadores. Quem dera ter 30 e não 40 para formar parte disso", concluiu Gerrard.