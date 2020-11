Quem deve ser o novo técnico do Flamengo?

E caiu Dome. Após o Flamengo ser goleado por 4 a 0 pelo Atlético-MG, neste domingo (8), a diretoria do Rubro-Negro comunicou, via suas redes sociais, que o catalão Domènec Torrent não é mais técnico da equipe. Diante do São Paulo, nesta próxima quarta-feira (11), pela Copa do Brasil, o auxiliar Maurício Souza terá a responsabilidade de comandar o time carioca.

Assim, em um momento crucial na temporada, com decisões na Copa do Brasil, Libertadores e na luta pelo título do Brasileirão, o Flamengo volta ao mercado para procurar um novo comandante. É claro, sem ter tanto tempo quanto teve para escolher o catalão, após o término do Campeonato Carioca.

E um dos principais nomes em pauta é Rogério Ceni. O atual técnico do Fortaleza é muito bem cotado na diretoria Rubro-Negra, que gosta do trabalho do ex-goleiro, segundo informações de Raisa Simplicio, publicadas na Goal.

Com contrato até fevereiro de 2021, Ceni teria que abandonar o cargo no clube cearense caso realmente apareça uma proposta do Flamengo. Em 2019, o técnico aceitou proposta do Cruzeiro no meio da temporada, mas logo acabou demitido na Raposa e retornou ao Fortaleza.

Outro fator que também pode influenciar em uma possível decisão de Ceni é o interesse do São Paulo. Segundo o presidente do Corinthians, Andrés Sánchez, por exemplo, o ídolo já estaria apalavrado para retornar ao Morumbi ao final da temporada, após as eleições no Tricolor.

Ainda segundo Raisa Simplicio, a diretoria do Flamengo entende que seria arriscado trazer outro treinador estrangeiro nessas circunstâncias atuais. Assim, nomes nacionais ganhariam mais força na disputa. De acordo com Mauro Cezar Pereira, em seu blog na UOL, o nome de Eduardo Coudet, do Internacional, supostamente acertado com o Celta de Vigo, da Espanha, também agrada.