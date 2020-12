Quem deve ser o novo treinador do Vasco?

Ricardo Sá Pinto não é mais treinador do Vasco. O treinador português foi demitido nesta terça-feira, dia 29 de dezembro, após pouco mais de dois meses de trabalho e um fraco aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria do Cruz-maltino trabalha para fechar com um novo comandante para o ano de 2021. Mas quem pode ser o novo treinador do clube?

A demissão de Sá Pinto aconteceu nesta terça, poucos dias depois da derrota diante do Athletico, por 3 a 0, mais um resultado negativo da equipe no Brasileirão. Com isso, o treinador deixa o clube na zona de rebaixamento da competição, na 17ª colocação, com 28 pontos somados. Em 15 jogos à frente do Vasco, o português acumula três vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Agora, a diretoria vai em busca de um novo treinador para o ano de 2021, para tentar salvar o clube de mais um rebaixamento em sua história. A princípio, Zé Ricardo, velho conhecido dos torcedores, é o nome forte para assumir a equipe. Segundo informações do 'GE', o técnico de 49 anos já recebeu contato da diretoria do clube e a negociação já está em andamento.

Zé Ricardo comandou o Vasco nos anos de 2017 e 2018 e conquistou aproximadamente 53% dos pontos que disputou à frente da equipe. Mesmo com um aproveitamento relativamente baixo, o treinador também é um dos favoritos entre os torcedores do clube, que foram às redes sociais pedir a contratação do técnico, antes mesmo da demissão de Sá Pinto.

Mas além dele, Dorival Jr. também aparece com boa aceitação entre a torcida Cruz-maltina. Sem clube desde que deixou o Atheltico, no fim de agosto deste ano, o treinador teve seu nome ligado ao Vasco no mês de outubro, apesar de ter negado qualquer tipo de negociação.

Além disso, novas mudanças são esperadas no clube carioca. Os nomes de Rodrigo Caetano, de saída do Inter, e Alexandre Pássaro, que acaba de deixar o cargo de gerente de futebol do São Paulo, são avaliados para integrar a diretoria do Vasco.