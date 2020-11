Quem é Alan Empereur, novo zagueiro do Palmeiras?

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira, 9, o empréstimo de Alan Empereur, segundo reforço da era Abel Ferreira. O zagueiro de 26 anos pertence ao Hellas Verona, da Itália, e fica no Alviverde até junho de 2021, com opção de compra após este período.

Com a chegada de Empereur, o clube paulista deixou de lado a encaminhada negociação com o lateral-esquerdo colombiano Cristián Borja, do Sporting. Isso porque o novo contratado também pode jogar na ala, sendo então o eventual substituto de Matías Viña, que frequentemente é convocado à seleção do Uruguai.

Este é o segundo zagueiro contratado pelo Verdão desde a chegada do treinador português. Antes, Benjamín Kuscevic já havia sido oficializado. Eles disputam vaga no time com Gustavo Gómez, Emerson Santos e Luan. Felipe Melo voltou a atuar como volante desde a saída de Vanderlei Luxemburgo.

Quem é Alan Empereur?

Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Alan Empereur começou a trajetória no futebol nas categorias de base do Atlético-MG. Desde o sub-15, no entanto, ele atua no futebol italiano. Passou pelas categorias de base da Fiorentina, mas nunca atuou na equipe profissional da Viola.

Alan passou por diversos clubes de menor expressão no futebol da Velha Bota, como Ischia, Livorno, Teramo, Salernitana e Foggia. Desde 2018, ele é jogador do Hellas Verona, que disputa a Serie A Tim.

O brasileiro foi titular do time desde a retomada do futebol após a paralisação pela pandemia, mas perdeu um pouco do espaço no time na temporada 2020/21. Na atual campanha do Verona, participou de quatro jogos no Campeonato Italiano, com duas vitórias e dois empates. O zagueiro tem um gol como profissional, anotado em maio de 2019.