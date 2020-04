Quem é Diego Carlos, alvo de Liverpool e Barcelona

O início de temporada do Sevilla ficou marcado por uma revolução no elenco e a contratação que mais trouxe resultados dentro de campo e, consequentemente, que mais se valorizou foi Diego Carlos. O zagueiro não precisou de muito tempo para se adaptar e se tornar uma das grandes revelações do futebol espanhol na temporada.

O sucesso repentino do brasileiro de 27 anos despertou o interesse de gigantes da Europa. Na Inglaterra, o Daily Express garante que o Liverpool está de olho no jogador que foi colocado como uma das prioridades para formar dupla com Virgil van Dijk na defesa. A Goal apurou que outro clube do Big Six também está de olho no jogador.

Já o jornal catalão Sport assegura que o Barcelona mira tanto Diego Carlos quanto o outro zagueiro da equipe, Jules Koundé. A dupla poderia entra em uma negociação que poderia sacramentar a volta de Ivan Rakitic ao Sánchez-Pizjuán.

A saída do brasileiro, porém, pode não ser das mais fáceis. Com contrato até 2024, Diego tem multa recisória de 75 milhões de euros (R$ 426 milhões). Mas, em entrevista ao 'Muchodeporte', o zagueiro afirmou que pode deixar o clube: "O Sevilla é um grande clube e se eu sair, será apenas para um clube muito maior".

Mas quem é Diego Carlos?

Diego Carlos nasceu em Barra Bonita, interior de São Paulo, no dia 15 de março de 1993. Antes do futebol, ele chegou a trabalhar em uma fábrica na qual lixava, pintava e embalava gabinetes para armários.

Na quarta divisão do futebol paulista, atuando pelo Desportivo Brasil, ele chamou atenção do São Paulo. O sucesso na base Tricolor foi imediato. Em um ano, ele já estava atuando no Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A saída do São Paulo representou uma mudança na carreira do zagueiro. Ele foi para o Estoril, de Portugal. Como ainda não tinha muita experiência, foi emprestado para o Porto B, evoluiu e, quando voltou para o Estoril, sua carreira deu um salto.

Chamou atenção do Nantes, da França, onde rapidamente se tornou titular absoluto. Ficou no clube entre 2016 e 2019, qunado saiu para se juntar ao Sevilla. No Sánchez-Pizjuán, ganhou o apelido de "Muro" pela torcida e é um dos observados de Tite para futuras convocações da seleção brasileira.