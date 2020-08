Quem é Diego Carlos, zagueiro do Sevilla na mira de Liverpool e Barcelona

E o Sevilla é novamente campeão da Liga Europa! O time espanhol bateu gigantes do futebol europeu dentro de campo e se tornou hexacampeão da competição, contando com várias revelações da temporada do futebol espanhol em seu elenco. Uma delas acabou decidindo na decisão do torneio, diante da Inter de Milão: o zagueiro brasileiro Diego Carlos.

Na partida, o defensor acabou cometendo um pênalti nos minutos iniciais - mesma coisa que o jogador cometeu nas quartas, contra o Wolves, e nas semifinais, diante do Manchester United -, mas, com o jogo empatado em 2 a 2, marcou o gol do título da equipe da Andaluzia de bicicleta - contando com uma "ajudinha" do craque Romelu Lukaku.

O sucesso repentino do brasileiro de 27 anos na temporada despertou o interesse de gigantes da Europa. Na Inglaterra, o Daily Express garante que o Liverpool está de olho no jogador que foi colocado como uma das prioridades para formar dupla com Virgil van Dijk na defesa. O portal 'Goal' apurou que outro clube do Big Six também está de olho no jogador.