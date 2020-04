Quem é Diogo Leite, possível 'sucessor' de Militão e Felipe?

Cada vez mais, o futebol português vem revelando grandes jogadores para as principais ligas europeias. É só pensar que, a pouco tempo atrás, a dupla de zaga do Porto era formada por Éder Militão e Felipe. Hoje, ambos estão na Espanha, após serem vendidos por cifras milionárias. E a próxima grande "exportação" dos Dragões pode seguir os mesmos passos.

Trata-se do zagueiro Diogo Leite, revelação da base do Porto. Nascido na cidade, pode-se dizer que o jovem de 21 anos é, realmente, uma prata da casa: deu os seus primeiros passos no clube quando tinha apenas nove anos. Agora, parece estar próximo de dar, no mínimo, um até logo.

O jovem defensor interessa ao Valencia, segundo o portal A Bola. De acordo com informações da publicação, a contratação está quase fechada: o Porto precisa negociar jogadores se quiser terminar a temporada sem um grande buraco em suas finanças.

Assim, a venda sairia por cerca de 15 milhões de euros. Mas quem é esse garoto de 21 anos? Confira um perfil do zagueiro.

Trajetória no Porto

Depois de chegar ao clube muito cedo, com nove anos, a meta de Diogo Leite sempre foi a mesma: fazer história.

Na base, formou dupla de zaga inesquecível com Diogo Queirós em quase todas as categorias: ambos chegaram do Leixões, clube menor da região, e foram os pilares de várias conquistas do Porto em divisões inferiores.

No entanto, antes de virar titular, Diogo Leite teve que se adaptar a uma situação curiosa: chegou do Leixões como atacante, e era considerado mais franzino que o companheiro. Assim, demorou mais tempo a desenvolver a parte física. Quando conseguiu se consolidar na zaga, porém, também ganhou notoriedade nas seleções de base.

Em 2018, enquanto se preparava para jogar o Europeu sub-19 como titular da seleção portuguesa, recebeu um chamado urgente: devido a lesões, o Porto precisou do zagueiro. Desta maneira, não participou da campanha que levou seu país ao título da competição.

Mesmo assim, Diogo Leite aceitou o chamado do treinador Sérgio Conceição e fez três jogos como titular pelo Porto, em agosto de 2018. Naquele mês, conquistou o prêmio de melhor defensor da Primeira Liga. Com só 19 anos, retornou para as categorias de base.

Subiu em definitivo para os profissionais nesta temporada de 2019-20, mas ainda não conseguiu se consolidar na posição: é a quarta opção de Sérgio Conceição para a zaga, atrás de Pepe, Marcano e Mbemba. Agora, pode acabar deixando o clube para procurar outros desafios em Valencia.

Estilo de jogo

Jogador com imposição física rara, o defensor é reconhecido por seu bom jogo aéreo, inteligência dentro de campo e excelente tomada de decisão: de acordo com informações do jornal O Jogo, foram estes atributos que chamaram a atenção do Valencia.

Zagueiro "completo", Diogo Leite, assim como vários defensores de sua geração, também se notabiliza construindo o jogo. Com uma perna esquerda rara para jogadores de sua posição, consegue quebrar linhas e ter uma saída de bola de qualidade.

Além disso, também é considerado um jogador veloz. Como ponto fraco, pode-se lembrar da pouca experiência, e o fato de que não conseguiu assumir uma posição de titularidade no Porto, mesmo com as saídas de Felipe e Militão.

Se a aposta do Valencia vai dar certo, - ou se ela será mesmo feita - ninguém sabe ainda. No entanto, os últimos defensores do Porto que foram em direção à Espanha não trouxeram arrependimentos para quem os contratou.

Assim, Diogo Leite pode, a qualquer momento, ser anunciado como jogador do Valencia. Agora, pelo menos, você já sabe um pouco de sua trajetória.