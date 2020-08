Quem é Eric Garcia, disputado por Barça e City

Barcelona e Manchester City devem travar um duelo nos bastidores por um jovem defensor. Eric Garcia, zagueiro de 19 anos que atua nos citizens, é considerado como uma das prioridades do time catalão para a próxima temporada.

O City está esperançoso de que o jogador seguirá no clube. Sabendo que pode receber uma oferta por Garcia, o clube já se prepara para oferecer uma renovação de contrato para o zagueiro. O vínculo atual vai até junho de 2022.

Considerado um possível sucessor de Gerard Piqué, Garcia é nascido em Barcelona e começou sua trajetória no futebol em La Masia, a famosa "fábrica de craques" do clube catalão. O zagueiro trocou o Barça pelo City ainda em 2017, quando estava no sub-16.

Promovido para o elenco principal nesta temporada, o zagueiro mostrou seu potencial em diversas oportunidades. Foram 13 jogos na Premier League, incluindo o último duelo entre Manchester City e Liverpool, vencido pelos citizens por 4 a 0.

Ganhando cada vez mais a preferência de Pep Guardiola, é esperado que o jovem esteja no time titular no duelo contra o Real Madrid, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcado para o dia 7 de agosto no Etihad Stadium.

Em julho, o treinador afirmou que tentaria convencer Garcia a ficar no City. "Ele tem mais um ano de contrato, se o Barcelona o quiser terá que ligar para ele. Nós tentaremos convencê-lo a ficar aqui por muitos, muitos anos."

Caso o Barcelona contrate Garcia, o City deve investir ainda mais em sua defesa. Nathan Aké já tem um acordo com o clube e outros defensores, como Kalidou Koulibaly, estão na mira de Pep Guardiola.