A escolha de Curry foi feita pelo Real Madrid e pelo jogador e pelo ambiente que o representa.

A missão do prestigiado cirurgião americano será a de consertar a fissura de Hazard que ele sofre na fíbula distal da perna direita. Embora tudo indique que a lesão de Hazard será considerada por Curry e sua equipe de colaboradores como se fosse uma fratura.

O que implicaria, segundo especialistas, a colocação de algum tipo de proteção artificial dentro do tornozelo, além de remover a placa colocada na operação a qual ele foi submetido em 2017, quando ainda era jogador do Chelsea.

Membro do prestigiado centro médico especializado desde 1996, o Dr. Curry se tornou um dos principais especialistas do país no tratamento de lesões nos pés e tornozelos, tanto em atletas quanto em pessoas que não são atletas.

Embora ele tenha crescido em São Francisco, onde concluiu o ensino médio e se formou em Engenharia Biomecânica com honras Cum Laude da Universidade de Califórnia em San Diego, todo o seu treinamento como cirurgião especialista que fiz nos centros médicos pioneiros do estado de São Paulo. Texas

O Dr. Curry recebeu seu diploma de médico na prestigiada Baylor College of Medicine em Houston e completou sua residência como especialista em ortopedia no Baylor Scott and White Memorial Hospital and Clinic, do Texas A&M University, em Temple (Texas).

Seu grande trabalho durante a residência fez com que ele merecesse ser eleito membro da prestigiada Sociedade de Honra Médica Alpha Omega Alpha e recebeu uma bolsa em Cirurgia de Pé e Tornozelo na Medical College de Wisconsin, em Milwaukee, sob a supervisão de três líderes amplamente respeitados e cirurgias reconstrutivas de pé e reconstrutivas de renome nacional, como os cirurgiões John S. Gould, Michael J. Shereff e Jeffrey E. Johnson.

Foi quando ele começou a se relacionar com o mundo dos esportes profissionais, ajudando no atendimento aos atletas lesionados do time de hóquei Milwaukee Admirals, do clube de beisebol Milwaukee Brewers e da Companhia de Ballet Milwaukee, que lhe permitiu obter uma visão melhor para o tratamento de lesões ortopédicas no pé e no tornozelo atlético.

O Dr. Curry usa técnicas avançadas na reconstrução do ligamento do tornozelo (reconstrução interna do aparelho ortopédico, reconstrução do ligamento deltóide e da mola) e no reparo do tendão de Aquiles (método percutâneo PARS) para permitir que os atletas voltem a suas atividades normais e jogue novamente com um tempo de inatividade mínimo.

Essas foram as principais razões pelas quais o jogador internacional belga e o Real Madrid decidiram que o Dr. Curry e sua equipe de especialistas realizassem sua operação.

Equipes esportivas profissionais com sede em Dallas, como o Cowboys (NFL), Mavericks (NBA), além do Departamento de Atletismo da Universidade Metodista do Sul, o colocam como consultor ortopédico em tudo relacionado a lesões nos pés e tornozelos.