Quem é Ferran Torres, alvo de meia Europa?

O grandes clubes europeus têm um alvo em comum na próxima janela de transferências: Ferran Torres. O ponta de 20 anos está se destacando nesta temporada pelo Valencia e está chamando a atenção de diversos times como Liverpool, Manchester City, Manchester United, Juventus, Atlético de Madrid e Ajax.

Porém, fontes ouvidas pela 'Goal' garantem que o clube que está mais perto da contratação de Torres é o Borussia Dortmund. O interesse no jogador espanhol cresce cada vez mais com os rumores de uma possível saída de Jadon Sancho do clube ao final da temporada.

Outros clubes alemães estão de olho no jogador. O Bayern, por exemplo, já observa o jogador há cerca de um ano, quando Torres fez dois gols contra Portugal na final da Euro sub-19. O interesse dos bávaros esfriou pois Leroy Sane, do Manchester City, se tornou prioridade na equipe.

Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen também fizeram contatos pelo jogador, mas a possibilidade de jogar em um gigante europeu o encanta mais.

Na Itália, a Juventus já prepara um esquema especial para trazer o jogador. A ideia da Velha Senhora é vender Douglas Costa e Federico Bernardeschi para levantar dinheiro e fazer uma oferta ao Valencia.

Na Espanha, Atlético e Barcelona disputam a contratação do jogador.

Quem é Ferran Torres?

Nascido em 29 de fevereiro de 2000, Torres é natural de Foios, na Espanha. Desde as categorias de base ele atua pelo Valencia, time pelo qual fez sua estreia profissional em 30 de novembro de 2017 contra o Real Zaragoza na Copa do Rei. Ele é o jogador mais jovem da história do clube a jogar uma partida profissional.

Qual a multa recisória de Torres?



Para tirar Torres do Valencia será necessário desembolsar 100 milhões de euros (R$ 567 milhões). O clube espanhol pode, porém aceitar uma oferta menor pelo jogador.

Quais os números de Torres na temporada 2019-20?



Em LaLiga, Torres participou de 25 dos 27 jogos do Valencia até a paralisação do campeonato por conta do coronavírus. Foram quatro gols e outras quatro assistências. Na Liga dos Campeões, foram dois gols e duas assistências em seis jogos.

O Valencia ocupa a sétima colocação no Campeonato Espanhol e foi eliminado pela Atalanta na Liga dos Campeões.