Quem é Gustavo Maia, atacante do São Paulo comprado pelo Barcelona?

Gustavo Maia nem estreou pelo time profissional do São Paulo e já chamou a atenção do Barcelona. O clube catalão exerceu o direito de compra da joia de Cotia de 19 anos por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões na cotação atual). Porém, o Tricolor segue com 30% dos direitos do jogador pensando em uma venda futura.

O negócio ainda não foi anunciado de forma oficial pelas partes, mas, ao que tudo indica, já está sacramentado. As informações foram inicialmente divulgadas pela 'ESPN' e confirmadas pelo 'Globoesporte'.

No início do ano, o Barcelona já havia "reservado" o direito de comprar o atleta com o pagamento de 1 milhão de euros por uma opção de compra futura, como explicou Alexandre Pássaro, gerente executivo do Tricolor, no "Bola da Vez", da 'ESPN Brasil':

"A gente só vendeu a opção, se o Barcelona não exercer até 30 de junho a gente apenas ganhou esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que a gente busca de tentar criar dinheiro sem que necessariamente a gente perca o jogador naquele instante".

O Barcelona tinha até o dia 15 de julho para exercer a opção de compra e definir se ficaria com o atleta em definitivo, por mais uma quantia de 3,5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões), acrescidos ao valor de 1 milhão de euros pago anteriormente, totalizando 4,5 milhões.

Quem é Gustavo Maia?

Gustavo Maia iniciou sua trajetória no São Paulo com apenas 14 anos, após ser aprovado em três avaliações até ficar de uma vez alojado no centro de treinamento da base, em Cotia.

Jogando pelos lados do campo, o jovem atacante rapidamente se destacou na base do Tricolor, com muitos gols, títulos e convocações para a seleção brasileira sub-16 e sub-17.

Ao todo, Maia conquistou sete troféus em Cotia, vivendo seu auge em 2018, quando atingiu a incrível marca de 30 gols em 36 jogos disputados. Pelo Paulistão daquele ano, o jovem fez 21 gols e foi artilheiro do clube na competição de base.

Em 2020, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante também foi um dos destaques da equipe que chegou até as quartas de final. Ele começou o torneio no banco, mas aos poucos foi conquistando a titularidade. Foram sete jogos no torneio e três gols marcados.

Agora, Maia deixa o São Paulo sem ter disputado nenhuma partida oficial entre os profissionais.

No dia 8 de março deste ano, ainda pelo Campeonato Paulista, o técnico Fernando Diniz optou por levar um time reserva para enfrentar o Botafogo-SP. Ao lado de outros jovens da base, Maia foi relacionado para a partida, mas ficou apenas no banco de reservas e não entrou em campo na derrota do Tricolor por 1 a 0.

Perfil do atleta:

Nome: Gustavo Maia da Silva

Nascimento: 22 de janeiro de 2001 (19 anos)

Posição: ponta esquerda (atacante)

Altura: 1,68m