Gustavo Maia, atacante do São Paulo, está na mira do Barça

Gustavo Maia nem estreou pelo time profissional do São Paulo e já chamou a atenção do Barcelona. O clube catalão comprou a opção de compra da joia de Cotia de 19 anos por 1 milhão de euros (R$ 5 milhões).

O São Paulo ainda não vendeu o atacante. Na prática, o Barcelona apenas "reservou" o direito de compra do atleta, como explicou Alexandre Pássaro, gerente executivo do Tricolor, no "Bola da Vez", da ESPN Brasil:

"A gente só vendeu a opção, se o Barcelona não exercer até 30 de junho a gente apenas ganhou esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que a gente busca de tentar criar dinheiro sem que necessariamente a gente perca o jogador naquele instante".

O Barcelona tem até o dia 15 de julho para exercer a opção de compra. O clube catalão compraria 70% dos direitos de Maia, pagando mais 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) e assinaria um vínculo de cinco anos com o atacante.

Com contrato até 2022, Maia pode sair sem nem estrear pelo São Paulo, já que tanto o Paulistão quanto a Libertadores estão paralisados. O jogador foi relacionado para uma partida do time profissional, contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista. Ele ficou no banco o jogo todo.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante foi um dos destaques da equipe que chegou até as quartas de final. Ele começou o torneio no banco, mas aos poucos foi conquistando a titularidade. Foram sete jogos no torneio e três gols marcados. Gustavo Maia chegou ao Tricolor em 2015.

Perfil do atleta:

Nome: Gustavo Maia da Silva

Nascimento: 22 de janeiro de 2001 (19 anos)

Posição: ponta esquerda (atacante)